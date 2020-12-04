Пиоли доволен досрочным выходом «Милана» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Селтиком» в Лиге Европы (4:2) рад, что команда досрочно вышла в плей-офф. Миланская команда отыгралась с 0:2.

— На самом деле мы хорошо начали игру, но сделали пару ошибок и усложнили себе жизнь, — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли. — Думаю, что это хороший урок для нашей молодежи. Они должны понимать, что каждый мяч важен, и что всегда нудно оставаться сосредоточенным в каждом моменте. Я доволен, что мы вышли в плей-офф за тур до конца. Хорошо иметь передышку. У «Милана» сейчас отличный состав, всем нам нравится работать вместе для достижения целей.