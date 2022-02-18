Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:08

Петр Зелиньски: «Забить на «Камп Ноу» — это потрясающе»

Евгений Петров
Корреспондент

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» (1:1). Он стал автором единственного гола своей команды.

«Забить на «Камп Ноу» — это потрясающе, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Но в ответном матче нам нужно будет лучше проявить себя. Результат неплох, хотя во втором тайме нам и следовало играть мощнее. Полагаю, далее все будет складываться иначе».

У «Барсы» с пенальти забил Ферран Торрес. Ответный матч состоится 24 февраля.

Петр Зелиньски
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Конечно, зимний перерыв влияет. Но мы могли побеждать». Семак — о поражении от «Бетиса»
Лучано Спаллетти: «В первом тайме «Наполи» показал, что мы можем играть с «Барселоной» на равных»
«Ракицкий даже не мог выпрыгнуть. «Зениту» нужен вратарь. Зато Дзюба был хорош, боец!» Орлов о матче с «Бетисом»
Семак оценил игру Дзюбы в первом матче с «Бетисом»
Малафеев считает поражение «Зенита» от «Бетиса» незаслуженным
Малком: «Уверен, что «Зенит» можем победить «Бетис» в Севилье»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучано Спаллетти: «В первом тайме «Наполи» показал, что мы можем играть с «Барселоной» на равных»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости