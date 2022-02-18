Петр Зелиньски: «Забить на «Камп Ноу» — это потрясающе»

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» (1:1). Он стал автором единственного гола своей команды.

«Забить на «Камп Ноу» — это потрясающе, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Но в ответном матче нам нужно будет лучше проявить себя. Результат неплох, хотя во втором тайме нам и следовало играть мощнее. Полагаю, далее все будет складываться иначе».

У «Барсы» с пенальти забил Ферран Торрес. Ответный матч состоится 24 февраля.