Петр Чех сравнил вратарей с дирижерами

Голкипер "Арсенала" Петр Чех перед финальным матчем Лиги Европы с "Челси" сравнил вратарское дело с индивидуальным видом спорта, сообщает официальный сайт турнира.

Финал ЛЕ "Челси" – "Арсенал" пройдет сегодня, 29 мая, в Баку.

– Вратарское дело – это как индивидуальный вид спорта в рамках командного. Можно оказывать большое влияние на исход матчей. Мне нравится делать топ-сейвы. Кто-то любит забивать, а я испытываю то же удовлетворение, когда спасаю ворота в важном эпизоде.

Ты также видишь всю игру перед собой. Это будто дает тебе в руки дирижерскую палочку. Можешь перемещать людей вокруг и видеть все, что происходит. В конце концов, именно ты оберегаешь последний рубеж.

Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу все трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры, – приводит слова Чеха пресс-служба Лиги Европы.

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