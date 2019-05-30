Петр Чех расплакался после разгрома от "Челси" в последнем матче в карьере

Вратарь "Арсенала" Петр Чех не смог сдержать слез после поражения в финале Лиги Европы от "Челси" (1:4). Ранее 37-летний голкипер объявил о завершении карьеры в конце сезона, и игра против бывшего клуба стала для него последней в карьере.
Чех защищал цвета чешских "Хмела" и "Спарты", французского "Ренна", с 2004 по 2015 год выступал в составе "Челси", а с 2015 года играет за "Арсенал".
Petr Cech breaks down in tears after conceding four in final game as Arsenal are humiliated https://t.co/63x4XJwCXS— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 30 мая 2019 г.
Petr Cech Breaks Down In Tears After Europa League Final - https://t.co/V7Nt5gI3V4 pic.twitter.com/NLfUIoPPah— usa news (@USA_DAILY_NEWS) 30 мая 2019 г.
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