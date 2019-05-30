Петр Чех расплакался после разгрома от "Челси" в последнем матче в карьере

Вратарь "Арсенала" Петр Чех не смог сдержать слез после поражения в финале Лиги Европы от "Челси" (1:4). Ранее 37-летний голкипер объявил о завершении карьеры в конце сезона, и игра против бывшего клуба стала для него последней в карьере.

Чех защищал цвета чешских "Хмела" и "Спарты", французского "Ренна", с 2004 по 2015 год выступал в составе "Челси", а с 2015 года играет за "Арсенал".

Petr Cech breaks down in tears after conceding four in final game as Arsenal are humiliated https://t.co/63x4XJwCXS — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 30 мая 2019 г.