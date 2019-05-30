02:59 | Футбол — Лига Европы

Петр Чех: "Проделанная в этом сезоне работа сделает "Арсенал" сильнее"

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Вратарь "Арсенала" Петр Чех после поражения в финале Лиги Европы от "Челси" отметил, что не стоит зацикливаться на результате. Также он сейчас не думает о завершении карьеры, о котором объявил весной.

- Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграли финал и остались без кубка, - цитирует пресс-служба УЕФА Чеха. - Однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Я хотел поднять кубок, присесть и подумать. До 30 числа я все еще футболист "Арсенала" и никаких решений принимать не буду.

Челси - Арсенал

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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000995/match=2025487/index.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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