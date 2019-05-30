Петр Чех: "Проделанная в этом сезоне работа сделает "Арсенал" сильнее"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех после поражения в финале Лиги Европы от "Челси" отметил, что не стоит зацикливаться на результате. Также он сейчас не думает о завершении карьеры, о котором объявил весной.

- Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграли финал и остались без кубка, - цитирует пресс-служба УЕФА Чеха. - Однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Я хотел поднять кубок, присесть и подумать. До 30 числа я все еще футболист "Арсенала" и никаких решений принимать не буду.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр