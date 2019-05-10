Петр Чех: "Нужно проявить смелость, хладнокровие и показать лучшую игру в финале"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех после победы над "Валенсией" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (4:2) признался, что ему все равно играть в финале. Он также рад, что последней игрой в турнире для него станет финал.

- Мне все равно, с кем играть в финале, - цитирует пресс-служба УЕФА Чеха. - Мой опыт и знания, как готовиться к решающим матчам, помогут мне компенсировать нехватку игровой практики. Нужно быть готовым всегда. Это важно. Мне понравилось, как мы забили четвертый мяч. В этот момент я подумал: "Мы - в финале!"

Случаются такие моменты, когда ты приходишь домой после хорошего матча и начинаешь размышлять, стоит ли продолжать. Я предпочту уйти на два года раньше того срока, когда сдуюсь окончательно, чем на один год позже. Я мечтал выйти в финал с "Арсеналом", и эта мечта сбылась.

Нужно проявить смелость, хладнокровие и показать лучшую игру в финале. Каждый раунд я проходил с мыслями о том, что это может быть мой последний матч. Рад, что последним станет финал.