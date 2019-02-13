Петр Чех: "Арсеналу" будет непросто обыграть БАТЭ

Голкипер "Арсенала" Петр Чех - о матче с БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы.

- Мы играли хорошо на групповом этапе. Там было много сложных матчей. Против нас выходили хорошие команды. Например, выездной матч со "Спортингом" отобрал много сил. С "Ворсклой" тоже было трудно, - цитирует вратаря "Прессбол". - Конечно, в матче с БАТЭ на бумаге мы фавориты. Однако должны еще и в Борисове доказать это на поле. Нас ждут сложные 90 минут. БАТЭ частый участник еврокубков. Это очень опытная команда. Нам будет непросто их победить

Матч БАТЭ - "Арсенал" состоится 14 февраля и начнется в 20.55 по московскому времени.

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