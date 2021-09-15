Петр Авен — о поражении «Спартака»: «У команды трясутся поджилки»
19:33
Болельщик «Спартака» банкир Петр Авен прокомментировал поражение красно-белых в матче группового раунда Лиги Европы против «Легии» (0:1).
«Я думаю, что команда совершенно не готова. Это вопрос психологии. У команды трясутся поджилки. Команда психологически не готова забивать. Плюс были сделаны неудачные замены. Все, что происходит сейчас — это работа тренера.
Мы все видели. Не забили кучу моментов, не было настроя и отсутсвие идеи. Очень грустно! Мастерство в команде есть. Состав точно не слабее, чем «Легия». Я не знаю, что будет с Виторией. На мой взгляд, все это вина тренера. Я бы хотел видеть Бескова!", — сказал Авен.
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
22
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю