Болельщик «Спартака» банкир Петр Авен прокомментировал поражение красно-белых в матче группового раунда Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Я думаю, что команда совершенно не готова. Это вопрос психологии. У команды трясутся поджилки. Команда психологически не готова забивать. Плюс были сделаны неудачные замены. Все, что происходит сейчас — это работа тренера.

Мы все видели. Не забили кучу моментов, не было настроя и отсутсвие идеи. Очень грустно! Мастерство в команде есть. Состав точно не слабее, чем «Легия». Я не знаю, что будет с Виторией. На мой взгляд, все это вина тренера. Я бы хотел видеть Бескова!", — сказал Авен.