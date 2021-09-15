Петр Авен: «Федун сказал, что надо смыть позор? Надо»
17:36
Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен поделился ожиданиями от исхода матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».
«Жду победы. Федун сказал, что надо смыть позор? Надо», — сказал Авен.
«Спартак» и «Легия» десять лет назад играли в раунде плей-офф Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки отыгрались со счета 0:2 и вырвали победу 3:2 после гола в добавленное время.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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