Петр Авен: «Федун сказал, что надо смыть позор? Надо»

Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен поделился ожиданиями от исхода матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Жду победы. Федун сказал, что надо смыть позор? Надо», — сказал Авен.

«Спартак» и «Легия» десять лет назад играли в раунде плей-офф Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки отыгрались со счета 0:2 и вырвали победу 3:2 после гола в добавленное время.