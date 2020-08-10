Петер Бос: «У «Интера» хорошая команда, но «Байер» может ее пройти»

Главный тренер «Байера» Петер Бос поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги Европы против «Интера». Встреча пройдет 10 августа в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 мск.

— Мы справимся с отсутствием Арангиса, — цитирует Боса официальный сайт УЕФА. — Очень жаль, что Чарли пропускает этот матч, потому что это очень хороший и важный игрок. Но я думаю, что в прошлом мы показали, что можем найти ему достойную замену, когда он не играет.

Мы никого не боимся, но всегда уважаем своих соперников и знаем, что «Интер» — сильная команда. Мы видели это в серии А и, конечно, в Лиге Европы тоже. Так что у них хорошая команда, но мы можем ее пройти. У нас команда, которая всегда забивает голы — в каждом матче и против каждого соперника.