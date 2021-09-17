Петер Бос: «Лиону» все еще нужно время"

Главный тренер «Лиона» Петер Бос остался доволен победой над «Рейнджерс» в 1-м туре группового турнира Лиги Европы (2:0). Однако, по его словам, команде еще нужно время, чтобы сыграться.

«Мы играем все лучше и лучше, я счастлив. Начало матча было не очень хорошим, но с течением времени все стало лучше. Игроки лучше понимают, о чем я их прошу. Хотя нам все еще нужно время», — цитирует пресс-служба клуба Боса.