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Петер Бос: «Лиону» все еще нужно время"

02:57

Главный тренер «Лиона» Петер Бос остался доволен победой над «Рейнджерс» в 1-м туре группового турнира Лиги Европы (2:0). Однако, по его словам, команде еще нужно время, чтобы сыграться.

«Мы играем все лучше и лучше, я счастлив. Начало матча было не очень хорошим, но с течением времени все стало лучше. Игроки лучше понимают, о чем я их прошу. Хотя нам все еще нужно время», — цитирует пресс-служба клуба Боса.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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