Первый советский финал еврокубка. В нем сыграло московское «Динамо»

Сегодня исполнилось 48 лет первому финалу еврокубкового матча с участием советской команды. В решающем матче Кубка обладателей кубков-1971/72 московское «Динамо» уступило «Рейнджерс» (2:3). Игра состоялась в Барселоне на «Ноу Камп».

Игра завершилась скандалом. «Рейнджерс» повел к 49-й минуте 3:0, но «Динамо» отыграло два мяча. За считанные минуты до конца встречи шотландские фанаты высыпали на поле, приняв свисток судьи о фоле за финальный. «Динамо» потребовало переиграть матч. УЕФА зафиксировал исход матча как окончательный, однако наказал «Рейнджерс» отстранением от еврокубков на год.

Позднее данный трофей трижды выигрывали советские клубы — киевское «Динамо» (1975 и 1986) и тбилисское «Динамо» (1981). В 1975 году киевлянам также покорился Суперкубок УЕФА.

Российским клубам еврокубки покорялись трижды: в 2005 году Кубок УЕФА выиграл ЦСКА, в 2008-м — «Зенит». В том же году петербуржцы взяли и Суперкубок УЕФА.