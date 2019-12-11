«Перспектива вылететь в Испанию оказалась туманной». «Краснодар» готовится к матчу с «Хетафе»

«Краснодар» проведет заключительный матч в нынешнем календарном году, сыграв в рамках группового этапа Лиги Европы против «Хетафе». Сегодня, 11 декабря, команда вылетит в Испанию.

Однако вылет осложняют непростые погодные условия. На Краснодар опустился туман, сообщает Twitter клуба.

Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной ?



Команда не теряла время в ожидании перелета, и провела тренировку на своей базе. pic.twitter.com/5g9o0iE23D — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

— Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной, — говорится в сообщении. — Команда не теряла время в ожидании перелета, и провела тренировку на своей базе.

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