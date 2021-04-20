Перес не беспокоится по поводу возможного выхода клубов из состава Суперлиги

Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес заявил, что не беспокоится по поводу возможного выхода клубов из нового турнира.

«Я не беспокоюсь по поводу возможного выхода клубов из европейской Суперлиги. Ситуация настолько серьезна, что все согласны осуществить этот проект и искать решения. Ни на кого не давили. Убежден, что «ПСЖ» и «Бавария» еще присоединятся к нам, хотя с ними разговоров у нас не было.

Конечно же, мы будем играть в еврокубках. Угрозы и оскорбления — это неправильно. Никаких санкций не будет, поскольку мы защищены законом и здравым смыслом», — приводит слова Переса L'Equipe.

Ранее, 20 апреля, стало известно, что «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» начали готовить документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже «Атлетико» и «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.

19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» сообщили об организации нового турнира - Суперлиги.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.