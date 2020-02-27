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Перенесенный из-за урагана матч Лиги Европы состоится 28 февраля

18:20
Стадион «Зальцбурга». Фото The Stadium Guide
Стадион «Зальцбурга». Фото The Stadium Guide

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» состоится 28 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба австрийцев. Игра была намечена на сегодня, но была перенесена из-за штормового предупреждения.

Сильные порывы ветра, как было указано в сообщении, представляют угрозу для безопасности как участников матча, так и болельщиков.

Матч должен был начаться сегодня в 23.00. В первой игре «Айнтрахт» победил со счетом 4:1.

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