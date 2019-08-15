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Перед «Спартаком» игроки «Туна» покатались в московском метро и сходили на прием в посольство Швейцарии. Видео

15 августа 2019, 10:12
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«Тун» в официальном Twitter поделился видеороликом о своем пребывании в Москве перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком».

На видео футболисты швейцарского клуба сначала едут в метро, а затем с визитом посещают посольство Швейцарии в Москве.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — Тун", который состоится сегодня в 19.45 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

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