Перед матчем «Спартак» — «Лестер» почтили память жертв давки в «Лужниках»
17:40
Перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» почтили память жертв трагедии в «Лужниках», случившейся 20 октября 1982 года на футбольном матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема» (2:0).
Перед матчем «Спартак» — «Лестер» почтили память жертв давки в «Лужниках». Фото Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.
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