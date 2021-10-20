Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Перед матчем «Спартак» — «Лестер» почтили память жертв давки в «Лужниках»

17:40
Перед матчем «Спартак» — «Лестер» почтили память жертв давки в «Лужниках». Фото Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
Перед матчем «Спартак» — «Лестер» почтили память жертв давки в «Лужниках». Фото Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
Теги:

Перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» почтили память жертв трагедии в «Лужниках», случившейся 20 октября 1982 года на футбольном матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема» (2:0).

Перед матчем «Спартак» — «Лестер» почтили память жертв давки в «Лужниках». Фото Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
Перед матчем «Спартак» — «Лестер» почтили память жертв давки в «Лужниках». Фото Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».

20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В каких продуктах содержатся углеводы?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»