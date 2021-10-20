Перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» почтили память жертв трагедии в «Лужниках», случившейся 20 октября 1982 года на футбольном матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема» (2:0).

Перед матчем «Спартак» — «Лестер» почтили память жертв давки в «Лужниках». Фото Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».

20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.