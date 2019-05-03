Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг - о матче с "Валенсией" (3:1) в 1/2 финала Лиги Европы.

- Надеюсь, третий гол будет важным, - цитирует футболиста ВВС. - Мы начали не очень, но хорошо отреагировали на это. В целом мы провели хороший матч. Начало было немного нервным, поскольку мы проиграли три последних матча. Думаю, это нормально - все мы люди. Но потом мы хорошо отреагировали на это. У нас классная команда, мы можем пройти в финал. Мы знаем, что ответный матч будет сложным, но если мы проявим те же сильные стороны, что и сегодня, то пройдем дальше. Наша цель - выйти в финал и выиграть трофей. Мы знаем, что это возможность пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. В прошлом году мы остановились в полуфинале, но мы сделали выводы из прошлогодних ошибок. Надеюсь, на этот раз мы не повторим их. Мы сделаем все, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

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