Пьер-Эмерик Обамеянг: «Не знаю, как упустил момент в концовке»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был разочарован после поражения от «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы (1:2). Габонец на последних минутах дополнительного времени упустил момент для того, чтобы спасти команду от поражения.

— Я очень разочарован, — цитирует пресс-служба УЕФА Обамеянга. — Мы потеряли темп в игре. Это стоило нам многого сегодня. Гол на последней минуте — не повезло. Чувствую себя очень плохо, но такое бывает. Не знаю, как я упустил этот момент в концовке. Матч получился тяжелым, потому что соперник играл очень глубоко, и было трудно найти решения в последней трети.