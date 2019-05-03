Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над "Валенсией" в первом полуфинале Лиги Европы (3:1). Форвард отметился забитым мячом на 91-й минуте.

- В прошлом году наш путь окончился в полуфинале, - цитирует официальный сайт УЕФА Обамеянга. - Мы извлекли урок из ошибок, надеюсь, в этом году мы их не повторим.

Сделаем все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Мы можем пробиться в финал Лиги Европы, но понимаем, что следующая игра будет сложная. Если мы используем те же ингредиенты, что мы использовали в первом матче, мы сможем пройти.