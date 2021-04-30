Пепе верит в выход «Арсенала» в финал Лиги Европы

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе после поражения от «Вильярреала» в матче 1/2 финала Лиги Европы (1:2) отметил важность гола на выезде.

«Мы смогли забить на выезде, что немаловажно. Впереди — домашний матч. Мы верим. Да, верим; планку держим, и у нас был шанс в концовке сделать счет 2:2. Придется выложиться дома, и мы к этому готовы. Этот турнир — самый важный для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе.