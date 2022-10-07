Пеллегрини: «Пока рано говорить, что «Бетис» в плей-офф»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«В первом тайме мы справились с игрой, создали много моментов, четыре раза были близки к тому, чтобы забить. Второй тайм был более сбалансированным, но мы по-прежнему сохраняли контроль над игрой. Мы до последнего старались победить. Пока не можем сказать, что «Бетис» вышел в плей-офф, потому что есть еще девять очков, которые можно набрать, и нам нужно подождать», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

«Бетис» лидирует в своей группе с 9 очками. «Рома» идет на третьем месте, имея 3 очка.