Пеллегрини не знает, почему «Рома» так плохо сыграла с «Севильей»

Полузащитник «Ромы»? Лоренцо Пеллегрини после поражения от «Севильи» в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что соперник заслужил победу. По его словам, к этой игре команда готовилась, как и к предыдущим.

— Они здорово сыграли, а мы — нет, — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини. — Они победили, они заслужили эту победу. Больше добавить нечего. Мы сейчас сильно расстроены, в том числе и я. Лучше ничего не говорить на эмоциях, чем сказать что-то, о чем я потом буду жалеть.

Готовились к этому матчу так же, как и к нашим заключительным играм в серии А, которые мы провели хорошо. Но соперники сегодня выиграли заслуженно.