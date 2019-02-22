Педру Мартинш: "Олимпиакос" в обоих матчах был лучше "Динамо" по игре"

Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш после поражения от киевского "Динамо" ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1) отметил, что его команда была лучше в обеих играх.
- В обоих матчах мы были лучше "Динамо" по игре, но они сыграли результативнее, - цитирует официальный сайт УЕФА Мартинша. - У "Олимпиакоса" были все шансы пройти дальше, но мы просто не воспользовались своими возможностями. Иногда в футболе команда, которая играет лучше, не побеждает. Сегодня такой командой был "Олимпиакос".
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000991/match=2026895/index.html
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