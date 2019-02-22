Педру Мартинш: "Олимпиакос" в обоих матчах был лучше "Динамо" по игре"

Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш после поражения от киевского "Динамо"​ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1) отметил, что его команда была лучше в обеих играх.

- В обоих матчах мы были лучше "Динамо" по игре, но они сыграли результативнее, - цитирует официальный сайт УЕФА Мартинша. - У "Олимпиакоса" были все шансы пройти дальше, но мы просто не воспользовались своими возможностями. Иногда в футболе команда, которая играет лучше, не побеждает. Сегодня такой командой был "Олимпиакос".