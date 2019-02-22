04:53 | Футбол — Лига Европы

Педру Мартинш: "Олимпиакос" в обоих матчах был лучше "Динамо" по игре"

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Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш после поражения от киевского "Динамо"​ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1) отметил, что его команда была лучше в обеих играх. 

- В обоих матчах мы были лучше "Динамо" по игре, но они сыграли результативнее, - цитирует официальный сайт УЕФА Мартинша. - У "Олимпиакоса" были все шансы пройти дальше, но мы просто не воспользовались своими возможностями. Иногда в футболе команда, которая играет лучше, не побеждает. Сегодня такой командой был "Олимпиакос".

Динамо К - Олимпиакос П

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000991/match=2026895/index.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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