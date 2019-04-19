Педро, Шевчик, Костич и Лато претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный Твиттер УЕФА назвал список претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей Лиги Европы.

Номинанты.

1. Форвард "Челси" Педро Родригес. Он сделал дубль в матче со "Славией" (4:3).

2. Полузащитник "Славии" Петр Шевчик. В его активе дубль в игре с "Челси".

3. Полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич, забивший гол в игре с "Бенфикой" (2:0).

4. Защитник "Валенсии" Тони Лато, отметившийся голом в матче с "Вильярреалом" (2:0).

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