Педро, Шевчик, Костич и Лато претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный Твиттер УЕФА назвал список претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей Лиги Европы.
Номинанты.
1. Форвард "Челси" Педро Родригес. Он сделал дубль в матче со "Славией" (4:3).
2. Полузащитник "Славии" Петр Шевчик. В его активе дубль в игре с "Челси".
3. Полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич, забивший гол в игре с "Бенфикой" (2:0).
4. Защитник "Валенсии" Тони Лато, отметившийся голом в матче с "Вильярреалом" (2:0).
Кто Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы?– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2019 г.
💎 Педро
💎 Шевчик
💎 Костич
💎 Лато
Голосуйте тут! ➡ https://t.co/bJJFwKHgQi pic.twitter.com/txZH23NzcH
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