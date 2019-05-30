Педро считает, что "Челси" заслужил победу в Лиге Европы

Нападающий "Челси" Педро Родригес - о финальном матче Лиги Европы против "Арсенала" (4:1).

- Первый тайм, на мой взгляд, был более равным, у "Арсенала" было много моментов. Но я думаю, что мы хорошо контролировали игру и перемещали мяч между линиями до самого конца, - цитирует испанца ВВС. - Это невероятно: еще один гол и еще один европейский финал. Самое лучшее, что было сегодня - это наша командная работа. Я счастлив выиграть еще один титул. Думаю, что мы заслужили его, потому что мы были лучшей командой в турнире. Завершить сезон трофеем - это великолепно. Я хорошо общаюсь с Азаром, он лучший игрок. Я рад, что он завоевал этот трофей.

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