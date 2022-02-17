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Сегодня, 07:37

Педри сообщил, что «Барселона» хочет выиграть Лигу Европы

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Педри перед матчем Лиги Европы против «Наполи» отметил, что каталонцы хотят выиграть турнир.

«Мы подходим к Лиге Европы с большим желанием соревноваться и выиграть ее. Я призываю болельщиков прийти посмотреть завтрашний, потому что мы собираемся выложиться на поле по максимуму», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

Матч «Барселоны» с «Наполи» состоится 17 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033365--barcelona-vs-napoli/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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