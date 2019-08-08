Павлюченко считает, что Кононову нужно дать время на построение новой команды

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко высказал мнение, что главный тренер красно-белых Олег Кононов должен получить время на построение новой команды. Столичный клуб обыграл "Тун" (3:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. В летнее межсезонье команду покинули семь игроков.

- Сейчас игра в команде перестраивается, костяк ушел этим летом, - цитирует Павлюченко ТАСС. - Главному тренеру тоже сложно, раньше он работал с одними футболистами, а теперь надо строить команду с абсолютно другими. Конечно, болельщики будут требовать результат здесь и сейчас, но Кононову нужно время, чтобы наиграть и построить новую команду.

Ответный матч "Спартак" - "Тун" пройдет в Москве 15 августа.

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