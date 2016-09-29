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29 сентября 2016, 22:47

Паулу Фонсека: "Шахтеру" ничего не угрожало даже в меньшинстве"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отметил, что не волновался за результат матча с "Брагой" после удаления в составе его команды на 47-й минуте. Напомним, "Шахтер" во втором туре группового турнира Лиги Европы дома победил со счетом 2:0, забив один из мячей в меньшинстве.

– Я видел, что команде комфортно даже в меньшинстве, – цитирует A Bola Фонсеку. – Все игроки знали, что делать, поэтому защищались хорошо. "Брага" имела шанс забить, но и мы создали пару моментов уже после удаления. Я не ощущал, что нашей команде что-то угрожает. Два матча – две победы. Лучше не придумаешь. Пока ничего не гарантировано, но мы на верном пути.

ФК Брага
ФК Шахтер (Донецк)
Паулу Фонсека
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