Паулу Фонсека: «Рома» заслужила проиграть «Севилье», на данный момент они лучше нас»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (0:2).

— Я разочарован, но должен сказать, что мы заслужили проиграть, — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia. — На данный момент «Севилья» лучше нас, они играли лучше, и мы должны признать их превосходство. Мы сделали все, что могли, но было сложно играть против команды, которая сейчас играет лучше тебя.

Еслиможно было бы переиграть, я бы снова сделал тот же выбор на игру. В последнее время команда выигрывала почти все матчи в серии А, у нас было все хорошо, и у меня не было причин менять эту систему.