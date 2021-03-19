Паулу Фонсека признался, что ему было трудно играть против «Шахтера»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился эмоциями после победы над «Шахтером» (2:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее португалец тренировал украинский клуб.

«Я очень рад, что появилась еще одна возможность посетить Украину, — цитирует специалиста «Футбол 24» 18 марта. — Это мой второй дом, здесь прекрасная атмосфера, мне приятно видеть всех вас. С другой стороны, было очень-очень трудно играть против «Шахтера», против своих друзей, против людей, которые очень много дали мне в жизни.

Если говорить об эмоциях, мне сегодня было приятно оказаться в Киеве. Хочу ли еще сыграть против украинской команды? Да, конечно. Единственное, я больше не хотел бы встречаться с «Шахтером», но каждый визит в Украину для меня приятный. Понимаю, что в этом сезоне такого больше не случится, но в будущем — почему бы нет".

В первом матче «Рома» победила 3:0 и по сумме двух игр вышла в 1/4 финала.