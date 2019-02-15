Паулу Фонсека: "Остаться на 11-й минуте вдесятером - это ломает всю стратегию."

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после ничьей с "Айнтрахтом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:2) отметил, что удаление сыграло важную роль. Также он добавил, что не может быть доволен из-за такого результата.

- Я никогда не остаюсь полностью доволен, когда ты не побеждаешь, а играешь вничью, - цитирует официальный сайт УЕФА Фонсеку. - Учитывая то, как складывался поединок, это лучшее из возможных зол. После удаления Степаненко нам пришлось опустить Коваленко на позицию опорного полузащитника, и он справился очень хорошо. Он нечасто там играет, мы его там не используем, но Виктору удалось адаптироваться в новой роли.

Всегда очень сложно после длительной зимней паузы начинать с матча такого уровня. Плюс остаться на 11-й минуте вдесятером - это ломает всю стратегию. Команде пришлось больше бегать, и наши футболисты хорошо справились. Задание на неделю - подготовить игроков к ответному матчу. Сыграет ли в стартовом составе Малышев? Сейчас я не готов ответить на этот вопрос.