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Паулу Фонсека — о ничьей с «Вольфсбергом»: «Мы допустили ошибку, думая, что победили еще до начала матча»

08:44
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга» (2:2).

— Мы достигли нашей цели — вышли в плей-офф, — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia. - Было важно выиграть, но мы не сыграли с правильной позиции.

Очевидно, мы допустили ошибку, думая, что победили еще до начала матча, так как «Вольфсберг» — хорошая команда. Мы допустили много ошибок, они нас прижали, и после многих ошибок мы не смогли получить желаемый результат.

Сможем ли мы выиграть Лигу Европы? Не с таким отношением. В плей-офф много сильных команд.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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