Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга» (2:2).

— Мы достигли нашей цели — вышли в плей-офф, — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia . - Было важно выиграть, но мы не сыграли с правильной позиции.

Очевидно, мы допустили ошибку, думая, что победили еще до начала матча, так как «Вольфсберг» — хорошая команда. Мы допустили много ошибок, они нас прижали, и после многих ошибок мы не смогли получить желаемый результат.