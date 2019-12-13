Паулу Фонсека — о ничьей с «Вольфсбергом»: «Мы допустили ошибку, думая, что победили еще до начала матча»
08:44
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга» (2:2).
— Мы достигли нашей цели — вышли в плей-офф, — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia. - Было важно выиграть, но мы не сыграли с правильной позиции.
Очевидно, мы допустили ошибку, думая, что победили еще до начала матча, так как «Вольфсберг» — хорошая команда. Мы допустили много ошибок, они нас прижали, и после многих ошибок мы не смогли получить желаемый результат.
Сможем ли мы выиграть Лигу Европы? Не с таким отношением. В плей-офф много сильных команд.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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