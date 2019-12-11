Паулу Фонсека: «Джеко и Юндер сыграют с «Вольфсбергом»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».

— Думаю, я сделаю изменения в составе. Возможно, я поменяю четыре или пять игроков, — цитирует португальца официальный сайт римского клуба. — Это очень важная и сложная игра, но я верю в своих футболистов. Джеко и Юндер будут играть, Коларов и Пау Лопес — нет. Калинич в порядке и хорошо тренируется. Он — это вариант для нас. Завтра будет играть Джеко, но Никола в порядке. Он проделал хорошую работу после такого, как восстановился от повреждения.

Матч «Рома» — «Вольфсберг» состоится 12 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.