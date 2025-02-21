Дибала: «Теперь у «Ромы» большие возможности в Европе»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Порту» (3:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«После гола соперника мы продемонстрировали великолепный командный настрой, а сравняв счет, обрели уверенность. Любовь зрителей ко мне — это нечто прекрасное и уникальное. Теперь у нас большие возможности в Европе. Этот турнир может дать нам в нынешнем году многое.

Клаудио Раньери знает свой клуб как нельзя лучше — он чуть ли не родился в Тригории. И делает то, что лучше для команды, невзирая на имена, относясь ко всем одинаково. Отсюда — результаты. Нам надо, не останавливаясь, продолжать в том же духе. Кому отдаем предпочтение между «Лацио» и «Атлетиком» в 1/8 финала? Любая команда подойдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Дибалы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 21 февраля. Соперником «Ромы» будет «Лацио» или «Атлетик».