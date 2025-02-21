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21 февраля 2025, 02:21

Дибала: «Теперь у «Ромы» большие возможности в Европе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Пауло Дибала.
Фото Reuters

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Порту» (3:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«После гола соперника мы продемонстрировали великолепный командный настрой, а сравняв счет, обрели уверенность. Любовь зрителей ко мне — это нечто прекрасное и уникальное. Теперь у нас большие возможности в Европе. Этот турнир может дать нам в нынешнем году многое.

Клаудио Раньери знает свой клуб как нельзя лучше — он чуть ли не родился в Тригории. И делает то, что лучше для команды, невзирая на имена, относясь ко всем одинаково. Отсюда — результаты. Нам надо, не останавливаясь, продолжать в том же духе. Кому отдаем предпочтение между «Лацио» и «Атлетиком» в 1/8 финала? Любая команда подойдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Дибалы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 21 февраля. Соперником «Ромы» будет «Лацио» или «Атлетик».

Вратарь &laquo;Буде-Глимт&raquo; Никита Хайкин (в&nbsp;центре, с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Твенте&raquo;.Захарян с голевым пасом и Хайкин после триллера в 1/8 финала ЛЕ, Дибала спасает сезон «Ромы», «Аякс» избежал позора
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Пауло Дибала
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
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