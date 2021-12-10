Музыкант, лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий в разговоре с «СЭ» отреагировал на оскорбительные кричалки польских болельщиков в адрес России в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» (1:0).

«Я не удивлен. Обычная история в Польше. Я еще в 91-м году от них слышал «Русска Курва». Мы тогда катались с гастролями по разным странам, в том числе западным. Везде нас встречали хорошо, народ кайфовал. В Европе добрейшие люди, пластинки наши раскупали, все культурно и четко. А в Польше мы даже концерт начать не успели, там сразу 3 тысячи человек на нас: «Русска курва», «Пошли на хрен». Мы просто обалдели. Еще и аппаратуру нам сломали. Они русских ненавидят. Нам в этом аду пришлось дичайшими усилиями выходить из ситуации, чтобы сохранить достойное лицо. Так что могу представить ощущения игроков и болельщиков «Спартака» на стадионе вчера. Молодцы, что выиграли там!» — сказал Троицкий «СЭ».

Московский «Спартак» заработал 10 очков и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. Варшавская «Легия» заработала 6 баллов и вылетела из турнира с последнего места.