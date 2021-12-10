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«Паук» — о фанатах «Легии»: «Поляки русских ненавидят. Мы сами еле сохранили достойное лицо в этом аду»

14:18
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Музыкант, лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий в разговоре с «СЭ» отреагировал на оскорбительные кричалки польских болельщиков в адрес России в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» (1:0).

«Я не удивлен. Обычная история в Польше. Я еще в 91-м году от них слышал «Русска Курва». Мы тогда катались с гастролями по разным странам, в том числе западным. Везде нас встречали хорошо, народ кайфовал. В Европе добрейшие люди, пластинки наши раскупали, все культурно и четко. А в Польше мы даже концерт начать не успели, там сразу 3 тысячи человек на нас: «Русска курва», «Пошли на хрен». Мы просто обалдели. Еще и аппаратуру нам сломали. Они русских ненавидят. Нам в этом аду пришлось дичайшими усилиями выходить из ситуации, чтобы сохранить достойное лицо. Так что могу представить ощущения игроков и болельщиков «Спартака» на стадионе вчера. Молодцы, что выиграли там!» — сказал Троицкий «СЭ».

Московский «Спартак» заработал 10 очков и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. Варшавская «Легия» заработала 6 баллов и вылетела из турнира с последнего места.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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