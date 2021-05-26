Пау Торрес уверен, что «Вильярреал» справится с нервами перед финалом Лиги Европы
05:55
Защитник «Вильяреала» Пау Торрес перед финалом Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» отметил, что верит в план тренера.
«К счастью, тренер часто выигрывал этот турнир. Он подготовит нас должным образом. Мы полностью уверены в его плане на игру. Нам предстоит важный матч, но мотивация и жажда победы позволит справиться с возможным нервозом.
Мы должны перевести игру в те зоны, в которых мы, возможно, будем иметь преимущество. И мы должны контролировать мяч, чтобы они бегали за ним", — цитирует Торреса официальный сайт УЕФА.
Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/
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