Пау Торрес уверен, что «Вильярреал» справится с нервами перед финалом Лиги Европы

Защитник «Вильяреала» Пау Торрес перед финалом Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» отметил, что верит в план тренера.

«К счастью, тренер часто выигрывал этот турнир. Он подготовит нас должным образом. Мы полностью уверены в его плане на игру. Нам предстоит важный матч, но мотивация и жажда победы позволит справиться с возможным нервозом.

Мы должны перевести игру в те зоны, в которых мы, возможно, будем иметь преимущество. И мы должны контролировать мяч, чтобы они бегали за ним", — цитирует Торреса официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.