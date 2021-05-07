Пау Торрес считает, что «Вильярреал» заслужил выход в финал Лиги Европы

Защитник «Вильяреала» Пау Торрес признался, что плакал, когда «Арсенал» выбил испанскую команду из Лиги чемпионов в 2006 году. В четверг, 6 мая, «Вильярреал» вышел в финал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Арсенал».

«Сегодня у меня тоже слезы, но на этот раз слезы радости, а не разочарования. «Вильяреал» так много раз останавливался в шаге от финала, но теперь, наконец, мы сделали этот шаг! Это очень волнительный момент. Весь клуб, болельщики, президент, прошлогодний состав — все мы заслужили этот финал. Сейчас мы можем дать волю чувствам, но уже скоро должны начать готовиться к финалу, потому что мы обязаны воспользоваться этим историческим шансом», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.