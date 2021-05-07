Пау Торрес поделился ожиданиями от финала против «Манчестер Юнайтед»
02:13
Защитник «Вильяреала» Пау Торрес признался, что гордится выходу в финал Лиги Европы. Испанская команда в решающем матче встретится с «Манчестер Юнайтед».
«Нам будет противостоять великий клуб, и это делает нашу задачу еще сложнее. Нам не хотелось, чтобы оба финала еврокубков были чисто английскими. Мы просто не могли допустить этого. Мы гордимся, что «Вильяреал» будет представлять испанский футбол в финале Лиги Европы», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029908--arsenal-vs-villarreal/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю