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Пау Торрес поделился ожиданиями от финала против «Манчестер Юнайтед»

02:13

Защитник «Вильяреала» Пау Торрес признался, что гордится выходу в финал Лиги Европы. Испанская команда в решающем матче встретится с «Манчестер Юнайтед».

«Нам будет противостоять великий клуб, и это делает нашу задачу еще сложнее. Нам не хотелось, чтобы оба финала еврокубков были чисто английскими. Мы просто не могли допустить этого. Мы гордимся, что «Вильяреал» будет представлять испанский футбол в финале Лиги Европы», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

Арсенал — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029908--arsenal-vs-villarreal/

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