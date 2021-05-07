Пау Торрес поделился ожиданиями от финала против «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Вильяреала» Пау Торрес признался, что гордится выходу в финал Лиги Европы. Испанская команда в решающем матче встретится с «Манчестер Юнайтед».

«Нам будет противостоять великий клуб, и это делает нашу задачу еще сложнее. Нам не хотелось, чтобы оба финала еврокубков были чисто английскими. Мы просто не могли допустить этого. Мы гордимся, что «Вильяреал» будет представлять испанский футбол в финале Лиги Европы», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.