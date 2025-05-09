Футбол
9 мая, 04:27

Берг — о вылете из Лиги Европы: «Сегодня вышел большой облом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Патрик Берг.
Фото AFP

Капитан «Буде-Глимт» Патрик Берг прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в 1/2 финала Лиги Европы.

«Сегодня вышел большой облом. «Тоттенхэм» полностью заслужил выход в финал. Мы готовились всю неделю и действительно верили, что это возможно. А затем столкнулись с «Тоттенхэмом», который гораздо опытнее нас. У них есть несколько очень сильных защитников. В нужное время они остановили нас — именно в тот момент, когда начало казаться, что можем создать что-то путное. Мы должны использовать это как мотивацию. Сегодня мы увидели уровень, с которым раньше не сталкивались. Это касается и «физики», и тактики соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Берга.

«Тоттенхэм» в финале Лиги Европы сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.

«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»
