"Партизан" проведет два еврокубковых матча при пустых трибунах за расизм болельщиков

Два следующих домашних матча в европейских клубных турнирах "Партизан" проведет при пустых трибунах. Такое решение принял дисциплинарный комитет УЕФА.

Сообщается, что сербский клуб наказан за поведение болельщиков во время матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против "Йени Малатьяспор" (3:1). В вину "Партизану" поставили расизм на трибунах, бросание на поле посторонних предметов, использование фейерверков, а также заблокированные выходы на трибунах.

Также "Партизан" был оштрафован на 24 250 евро. Ответный матч пройдет в Турции 15 августа.

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