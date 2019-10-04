«Парни, не расстраивайтесь». Баскетбольный ЦСКА поддержал футбольных одноклубников после поражения от «Эспаньола»
09:42
Баскетбольный ЦСКА опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором поддержал футбольных армейцев, которые уступили «Эспаньолу» в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2).
— Парни, не расстраивайтесь, все победы впереди, — написал баскетбольный клуб.
Поражение от «Эспаньола» стало для футбольного ЦСКА вторым в турнире — в первом туре команды на выезде уступила «Лудогорцу» со счетом 1:5. В настоящий момент армейцы — единственная команда группы H, не набравшая очков и потому занимающая последнее место.
Парни, не расстраивайтесь. Все победы впереди ?? ??#ЦВБП @hccska @pfc_cska pic.twitter.com/BC3F9g2y2d— CSKA Moscow (@cskabasket) October 3, 2019
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