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«Парни, не расстраивайтесь». Баскетбольный ЦСКА поддержал футбольных одноклубников после поражения от «Эспаньола»

09:42
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Баскетбольный ЦСКА опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором поддержал футбольных армейцев, которые уступили «Эспаньолу» в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2).

— Парни, не расстраивайтесь, все победы впереди, — написал баскетбольный клуб.

Поражение от «Эспаньола» стало для футбольного ЦСКА вторым в турнире — в первом туре команды на выезде уступила «Лудогорцу» со счетом 1:5. В настоящий момент армейцы — единственная команда группы H, не набравшая очков и потому занимающая последнее место.

ЦСКА — Эспаньол

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