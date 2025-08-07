ПАОК и «Вольфсберг» сыграют в Лиге Европы 7 августа

ПАОК и «Вольфсберг» встретятся в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы в четверг, 7 августа. Игра на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд.

07 августа, 20:30. Toumba (Салоники)

Ключевые события и результат игры ПАОК — «Вольфсберг» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится 14 августа в Вольфсберге (Австрия).

Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.