7 августа, 18:30

ПАОК — «Вольфсберг»: онлайн-трансляция матча отбора Лиги Европы

ПАОК и «Вольфсберг» сыграют в Лиге Европы 7 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

ПАОК и «Вольфсберг» встретятся в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы в четверг, 7 августа. Игра на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд.
07 августа, 20:30. Toumba (Салоники)
ПАОК
0:0
Вольфсбергер

Ключевые события и результат игры ПАОК — «Вольфсберг» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится 14 августа в Вольфсберге (Австрия).

Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА
ФК Вольфсберг
ФК ПАОК
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
