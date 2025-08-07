ПАОК — «Вольфсберг»: онлайн-трансляция матча отбора Лиги Европы
ПАОК и «Вольфсберг» сыграют в Лиге Европы 7 августа
ПАОК и «Вольфсберг» встретятся в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы в четверг, 7 августа. Игра на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры ПАОК — «Вольфсберг» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Ответный матч соперников состоится 14 августа в Вольфсберге (Австрия).
Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.
