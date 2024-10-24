ПАОК сыграет с «Викторией» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 24 октября. Игра состоится на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ПАОК — «Виктория» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

По итогам 2-х туров ЛЕ греческий клуб не смог набрать ни одного очка и занимает 33-е место в турнирной таблице. Команда из Чехии с 2-мя баллами располагается на 23-й строчке.

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