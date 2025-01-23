ПАОК примет «Славию» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 23 января. Игра пройдет на стадионе «Тумба» в Салониках, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры ПАОК — «Славия» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

В общем этапе Лиги Европы за шесть матчей ПАОК набрал семь очков, «Славия» — четыре. В 6-м туре ПАОК разгромил «Ференцварош» (5:0), а «Славия» уступила «Андерлехту» (1:2).