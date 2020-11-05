ПАОК обыграл ПСВ, «Гранада» победила «Омонию»
В матче третьего тура группового турнира Лиги Европы ПАОК переиграл ПСВ (4:1). «Гранада» на выезде победила «Омонию» (2:0).
С семью очками в группе Е лидирует «Гранада». Дальше идут ПАОК (пять очков) ПСВ (три очка) и «Омония» (одно очко).
Лига Европы
Группа Е
3-й тур
ПАОК (Греция) — ПСВ (Голландия) — 4:1 (0:1)
Голы: Захави, 21 — с пенальти (0:1). Шваб, 47 (1:1). А.Живкович, 56 (2:1). Тзолис, 58 (3:1). А.Живкович, 66 (4:1).
ПАОК: Ж.Живкович, Креспо, Варела, Яннулис (Лиратзис, 71), Родригу, Бисесвар (Тзолис, 47), Эль-Каддури (Цингарас, 81), Шваб, Аугусту, А.Живкович (Мург, 84), Чолак (Свидерски, 46).
ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Тезе, Гетце (Ледесма, 83), Томас (Мадуэке, 59), Сангаре (Сайбари, 83), Росарио (Файн, 46), Ихаттарен (Мауру Жуниор, 58), Захави, Мален.
Предупреждения: Аугусту, 18. Шваб, 20. Сангаре, 77.
Судья: Стефански (Польша).
5 ноября. Салоники. Стадион «Тумба».
«Омония» (Кипр) — «Гранада» (Испания) — 0:2 (0:1)
Голы: Эррера, 4 (0:1). Суарес, 64 (0:2).
«Омония»: Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Хорди Гомес (Шеху, 47), Витор Гомеш, Ботеак (Кусулос, 47), Дюриш, Папулис (Асанте, 47), Ционис (Сантос, 73).
«Гранада»: Силва, Дуарте, Х.Санчес, Нева, П.Санчес (Перес, 89), Монторо (Милья, 46), Гоналон, Кенеди (Соро, 76), Эррера (Брайс, 90), Мачис, Суарес (Хорхе Молина, 75).
Предупреждения: Дюриш, 31. Нева, 35. Ланг, 84.
Удаление: Дюриш, 41.
Судья: Бебек (Хорватия).
5 ноября. Никосия. Стадион ГСП.