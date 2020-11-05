ПАОК обыграл ПСВ, «Гранада» победила «Омонию»

В матче третьего тура группового турнира Лиги Европы ПАОК переиграл ПСВ (4:1). «Гранада» на выезде победила «Омонию» (2:0).

С семью очками в группе Е лидирует «Гранада». Дальше идут ПАОК (пять очков) ПСВ (три очка) и «Омония» (одно очко).

Лига Европы

Группа Е

3-й тур

ПАОК (Греция) — ПСВ (Голландия) — 4:1 (0:1)

Голы: Захави, 21 — с пенальти (0:1). Шваб, 47 (1:1). А.Живкович, 56 (2:1). Тзолис, 58 (3:1). А.Живкович, 66 (4:1).

ПАОК: Ж.Живкович, Креспо, Варела, Яннулис (Лиратзис, 71), Родригу, Бисесвар (Тзолис, 47), Эль-Каддури (Цингарас, 81), Шваб, Аугусту, А.Живкович (Мург, 84), Чолак (Свидерски, 46).

ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Тезе, Гетце (Ледесма, 83), Томас (Мадуэке, 59), Сангаре (Сайбари, 83), Росарио (Файн, 46), Ихаттарен (Мауру Жуниор, 58), Захави, Мален.

Предупреждения: Аугусту, 18. Шваб, 20. Сангаре, 77.

Судья: Стефански (Польша).

5 ноября. Салоники. Стадион «Тумба».

«Омония» (Кипр) — «Гранада» (Испания) — 0:2 (0:1)

Голы: Эррера, 4 (0:1). Суарес, 64 (0:2).

«Омония»: Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Хорди Гомес (Шеху, 47), Витор Гомеш, Ботеак (Кусулос, 47), Дюриш, Папулис (Асанте, 47), Ционис (Сантос, 73).

«Гранада»: Силва, Дуарте, Х.Санчес, Нева, П.Санчес (Перес, 89), Монторо (Милья, 46), Гоналон, Кенеди (Соро, 76), Эррера (Брайс, 90), Мачис, Суарес (Хорхе Молина, 75).

Предупреждения: Дюриш, 31. Нева, 35. Ланг, 84.

Удаление: Дюриш, 41.

Судья: Бебек (Хорватия).

5 ноября. Никосия. Стадион ГСП.