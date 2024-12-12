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ПАОК разгромил «Ференцварош» в Лиге Европы, Чалов забил гол

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Чалов.
Фото ФК ПАОК, соцсети

Греческий ПАОК на своем поле разгромил венгерский «Ференцварош» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 5:0.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом на 76-й минуте. Еще по голу забили Тайсон (10-я минута), Брандон Льямас (29-я), Андрия Живкович (пенальти, 80-я) и Кирилл Десподов (89-я).

Еще один россиянин Магомед Оздоев вышел в стартовом составе греческой команды и отыграл весь матч.

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Toumba (Салоники)
ПАОК
5:0
Ференцварош

Источник: Таблица Лиги Европы
Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПАОК
ФК Ференцварош
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