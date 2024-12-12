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Сегодня, 18:00

ПАОК — Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

ПАОК и «Ференцварош» встретятся в матче Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Форвард ПАОК Федор Чалов.
Фото Global Look Press

ПАОК и «Ференцварош» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на стадионе «Тумба» в Салониках, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры ПАОК — «Ференцварош» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Toumba (Салоники)
ПАОК
Ференцварош

В 5 матчах общего этапа Лиги Европы ПАОК набрал 4 очка, а «Ференцварош» — 9. Каждая команда примет участие в 8 турах.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПАОК
ФК Ференцварош
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