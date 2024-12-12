ПАОК и «Ференцварош» встретятся в матче Лиги Европы

ПАОК и «Ференцварош» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на стадионе «Тумба» в Салониках, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры ПАОК — «Ференцварош» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В 5 матчах общего этапа Лиги Европы ПАОК набрал 4 очка, а «Ференцварош» — 9. Каждая команда примет участие в 8 турах.