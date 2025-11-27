ПАОК не удержал победу над «Бранном» в Лиге Европы, Оздоев и Чалов вышли на замену

ПАОК дома сыграл вничью с «Бранном» в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.

У хозяев гол забил Лука Иванушеч. У гостей в концовке матча гол забил Эмиль Корнвиг, хавбек также не реализовал пенальти в первом тайме.

Игроки греческого клуба Магомед Оздоев и Федор Чалов появились на поле во втором тайме.

ПАОК набрал 8 очков и занимает 13-е место в таблице общего этапа. «Бранн» с 8 очками — на 14-й строчке.

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