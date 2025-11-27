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27 ноября 2025, 22:43

ПАОК не удержал победу над «Бранном» в Лиге Европы, Оздоев и Чалов вышли на замену

Руслан Минаев

ПАОК дома сыграл вничью с «Бранном» в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.

У хозяев гол забил Лука Иванушеч. У гостей в концовке матча гол забил Эмиль Корнвиг, хавбек также не реализовал пенальти в первом тайме.

Игроки греческого клуба Магомед Оздоев и Федор Чалов появились на поле во втором тайме.

ПАОК набрал 8 очков и занимает 13-е место в таблице общего этапа. «Бранн» с 8 очками — на 14-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Тумба (Салоники)
ПАОК
1:1
Бранн
Габриэль Вейга забил первый гол в&nbsp;матче.«Порту» забил на 19-й секунде, «Бетис» получил гол с центра поля, а «Лион» — новый лидер

В параллельных матчах «Порту» разгромил «Ниццу» — 3:0. Дубль сделал Габи Вейга.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Драгау (Порту)
Порту
3:0
Ницца

«Лудогорец» дома обыграл «Сельту» — 3:2. Хет-трик у хозяев оформил Петар Станич.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Лудогорец Арена (Разград)
Лудогорец
3:2
Сельта
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