ПАОК не удержал победу над «Бранном» в Лиге Европы, Оздоев и Чалов вышли на замену
ПАОК дома сыграл вничью с «Бранном» в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.
У хозяев гол забил Лука Иванушеч. У гостей в концовке матча гол забил Эмиль Корнвиг, хавбек также не реализовал пенальти в первом тайме.
Игроки греческого клуба Магомед Оздоев и Федор Чалов появились на поле во втором тайме.
ПАОК набрал 8 очков и занимает 13-е место в таблице общего этапа. «Бранн» с 8 очками — на 14-й строчке.
В параллельных матчах «Порту» разгромил «Ниццу» — 3:0. Дубль сделал Габи Вейга.
«Лудогорец» дома обыграл «Сельту» — 3:2. Хет-трик у хозяев оформил Петар Станич.
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