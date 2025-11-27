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27 ноября 2025, 17:45

ПАОК — «Бранн»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

ПАОК и «Бранн» встретятся в матче общего этапа Лиги Европы УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела

ПАОК (Греция) и «Бранн» (Норвегия) встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 27 ноября. Игра будет проходить на стадионе «Тумба» в Салониках, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры ПАОК — «Бранн» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Тумба (Салоники)
ПАОК
1:1
Бранн

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В четырех турах общего этапа Лиги Европы обе команды набрали по семь очков. В четвертом туре ПАОК разгромил «Янг Бойз» со счетом 4:0, а «Бранн» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0).

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Лига Европы УЕФА
ФК Бранн
ФК ПАОК
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